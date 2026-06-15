Сборные Испании и Кабо-Верде проведут матч в группе H чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа H.

15 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Видео онлайн матча Испания — Кабо-Верде будет доступно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 18.40 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи Испания — Кабо-Верде, статистику и результат игры можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Во втором туре испанская команда встретится со сборной Саудовской Аравии, а Кабо-Верде сыграет с Уругваем. Две лучшие команды группы напрямую выйдут в плей-офф, еще один участник может попасть в следующую стадию через рейтинг сборных, занявших третьи места.

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