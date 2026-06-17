Месси — о том, что обошел Роналдо в списке бомбардиров ЧМ: «Один из величайших футболистов всех времен»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал то, что обошел бразильца Роналдо в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.

Ранее Месси оформил хет-трик в матче группового этапа с Алжиром (3:0). Теперь на счету 38-летнего аргентинца 16 голов на чемпионатах мира. Роналдо забил 15 мячей на турнирах.

«Для меня большая честь соревноваться со всеми великими игроками, включая Роналдо Назарио, за которым я следил. Он является одним из величайших футболистов всех времен», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

Месси сравнялся с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе, который также забил 16 голов на чемпионатах мира. Далее в списке идут Роналдо, а также немец Герд Мюллер и француз Килиан Мбаппе, у которых по 14 мячей.