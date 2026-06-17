Лионель Месси сравнил себя с Рафаэлем Надалем после хет-трика на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, в чем считает себя похожим на бывшего испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

17 июня 38-летний аргентинец оформил хет-трик в матче против Алжира (3:0) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Мне нравится играть в футбол, это моя страсть с самого детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на максимум. Сейчас я смотрю документальный фильм о Рафаэле Надале и отождествляю себя с ним. Я всегда хочу выкладываться на максимум, наслаждаюсь этим. Мы очень похожи в этом. Пока смогу и буду в форме, чтобы это делать, буду продолжать», — приводит слова Месси Diario Ole.

После 1-го тура Аргентина с 3 очками лидирует в группе J. 22 июня аргентинцы сыграют с Австрией во 2-м туре.