Рангник — о победе Австрии: «Иордания оказалась сильнее, чем мы ожидали. Сложный матч»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги матча против Иордании (3:1) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Это был чрезвычайно сложный матч, Иордания сильно осложнила нам жизнь. Нам потребовалось время, чтобы войти в игру, лучше стало к середине второго тайма. В итоге мы заслуженно победили, но это была тяжелая игра. Качество игры улучшилось, замены нам очень помогли. В целом по ходу матча мы получили несколько сигналов. Для нас на кону стояло больше, это было заметно по Иордании. Они бегали изо всех сил и оказались сильнее, чем мы ожидали», — приводит слова Рангника sport.ORF.

После 1-го тура австрийцы с 3 очками занимают второе место в группе J, уступая Аргентине по разнице мячей. Иордания по дополнительным показателям опережает Алжир и идет третьей.

Во 2-м туре группового турнира Австрия 22 июня сыграет с Аргентиной. Иордания — 23 июня с Алжиром.