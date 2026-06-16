Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи не пустили в США на чемпионат мира

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал, что у его матери возникли проблемы с получением визы США, из-за чего она не присутствовала на матче с Испанией (0:0) в первом тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я плакал после окончания матча, потому что меня вырастили бабушка и дедушка, а их больше нет со мной. Также моя мать не смогла приехать в США из-за проблем с визой, и у нас не было денег, чтобы это как-то решить», — цитирует 40-летнего игрока DataFut.

Возинья в игре с Испанией, которая проходила в американской Атланте, отметился семью сэйвами и был признан лучшим игроком встречи. В общей сложности европейская команда нанесла 27 ударов в сторону ворот африканца.

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