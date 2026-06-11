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Сегодня, 03:55

Любичич вызван в сборную Австрии на замену Баумгартнеру в заявке на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Деян Любичич.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Шальке» Деян Любичич вызван в сборную Австрии на замену травмированному Кристофу Баумгартнеру. Ожидается, что 28-летний австриец прибудет в расположение команды в четверг.

В понедельник, 7 июня, Баумгартнер во время разминки перед товарищеским матчем против сборной Туниса (1:0) повредил мышцу правого бедра.

В сезоне-2026/27 Любичич сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Соперниками Австрии на групповом турнире будут Иордания, Аргентина и Алжир.

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