22 марта, 07:45

Скалони: «Если мы выиграем во вторник у Бразилии, будем очень счастливы»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Уругваем (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Соперники создали несколько опасных моментов с правого фланга, но во втором тайме мы исправились, и была совсем другая игра. Я доволен не потому, что мы победили, а потому, как сыграла команда, выдержав давление толпы. Сборная — это команда. Когда одного не хватает, на смену приходит другой. У нас есть отличные игроки, готовые выйти на поле.

Тиаго Альмада забил красивый гол, он растет и играет так, как хочет команда. Это самое главное. Нужно терпеть и уметь пользоваться моментами. Де Пауль сыграет против Бразилии. Если мы выиграем во вторник, будем очень счастливы», — приводит пресс-служба команды слова Скалони.

В ночь со вторника на среду сборная Аргентины сыграет с Бразилией в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

Тиаго Альмада после гола.Аргентина справилась с Уругваем без Месси, венесуэльский вратарь стал кошмаром пенальтистов

