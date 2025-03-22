Футбол
22 марта, 04:54

Сильвиньо: «У нас был шанс сыграть вничью с Англией»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал поражение от Англии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Игроки сборной Англии очень крепкие, физически сильные. Мы готовились атаковать пространство на контратаках, но, честно говоря, в первом тайме наш план не сработал. После перерыва все было немного лучше. У нас был шанс сыграть вничью во втором тайме, в течение примерно 15 минут, но все было решено после второго гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Сильвино.

В следующем матче отбора Албания встретится с Андоррой. Матч состоится в понедельник, 24 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Томас Тухель (справа) с&nbsp;игроками сборной Англии Энтони Гордоном, Джарродом Боуэном и&nbsp;Морганом Роджерсом.Тухель начал в Англии с победы, поляков от стартовой катастрофы спас счастливый рикошет
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Сборная Албании по футболу
