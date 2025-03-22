Сильвиньо: «У нас был шанс сыграть вничью с Англией»

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал поражение от Англии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Игроки сборной Англии очень крепкие, физически сильные. Мы готовились атаковать пространство на контратаках, но, честно говоря, в первом тайме наш план не сработал. После перерыва все было немного лучше. У нас был шанс сыграть вничью во втором тайме, в течение примерно 15 минут, но все было решено после второго гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Сильвино.

В следующем матче отбора Албания встретится с Андоррой. Матч состоится в понедельник, 24 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.