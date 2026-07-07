Куртуа заявил, что сборная Бельгии столкнулась с неуважением перед матчем с США

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над США (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

34-летний голкипер заявил, что в последние дни команда столкнулась с неуважением в США.

«Говорили, что нас могут легко обыграть, но, думаю, сегодня мы доказали, что действительно являемся хорошей командой. Мы провели отличный матч», — цитирует Куртуа The Guardian.

Перед игрой вокруг матча возник скандал из-за решения ФИФА приостановить дисквалификацию форварда США Фоларина Балогуна, который получил красную карточку в 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0).

В четвертьфинале турнира сборная Бельгии сыграет с Испанией. Матч пройдет 10 июля в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.