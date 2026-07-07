Капитан Бельгии Тилеманс — о влиянии «дела Балогуна» на сборную: «Сказали себе, что должны говорить на поле»

Полузащитник и капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс рассказал, как повлияла на команду ситуация с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против США (4:1).

«Будем честны: когда мы услышали новости, у нас было собрание. Мы сказали себе, что должны говорить на поле. Именно это мы сегодня и сделали. Я очень горжусь командой», — цитирует футболиста The Guardian.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Из-за этого 25-летний форвард должен был пропустить игру 1/8 финала против Бельгии, однако 5 июня в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации для футболиста, благодаря чему тот смог принять участие во встрече с бельгийцами.

В четвертьфинале турнира сборная Бельгии сыграет с Испанией. Матч пройдет 10 июля в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.