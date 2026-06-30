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Сегодня, 13:15

Кто попал в 1/8 финала чемпионата мира по футболу: список на 30 июня

Бразилия, Канада, Марокко и Парагвай вышли в 1/8 финала ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

На чемпионате мира по футболу продолжается 1/16 финала.

В 1/8 финала вышли сборные Канады, Марокко, Парагвая и Бразилии. В первом раунде плей-офф Канада обыграла ЮАР со счетом 1:0, Марокко — Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти), Парагвай — Германию (1:1, 4:3 по пенальти), а Бразилия — Японию (2:1). На стадии 1/8 финала Бразилия встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия, Парагвай — с победителем пары Франция — Швеция, а Марокко и Канада сыграют друг с другом.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде. Решающая игра состоится 19 июля. Действующими чемпионами мира являются аргентинцы.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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