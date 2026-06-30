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Сегодня, 13:29

Капитан сборной Норвегии Эдегор: «Это грандиозно — жить мечтой и играть в финальной стадии чемпионата мира»

Алина Савинова

Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор после выхода национальной команды в плей-офф чемпионата мира-2026 ответил на вопрос о том, что сказал бы себе юному.

«Я бы сказал себе в детстве: это грандиозно — жить мечтой и играть в финальной стадии чемпионата мира. Это потрясающее, огромное чувство. Спасибо за всю поддержку, за всю любовь, которую мы чувствуем, за оптимизм и все, что мы видим. Мы надеемся дать болельщикам еще больше поводов для радости», — сказал Эдегор в эфире TV2.

В групповом турнире ЧМ-2026 Норвегия разгромила Ирак (4:1), победила Сенегал (3:2) и уступила Франции (1:4). В 1/16 финала норвежцы сыграют против Кот-д`Ивуара 30 июня.

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