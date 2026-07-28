Семин считает, что ФИФА признала лучшим гол Кабрала из Кабо-Верде в качестве поощрения

Заслуженный тренер России Юрий Семин отреагировал на то, что гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала был признан лучшим на чемпионате мира-2026.

В матче 1/16 финала против сборной Аргентины (2:3) Кабрал забил на 103-й минуте и сравнял счет — 2:2.

«Мне этот гол тоже понравился, но я думаю, что могли специально наградить именно его, чтобы приза был удостоен игрок из не очень сильной сборной. Понравился и гол Шомуродова. Это дело вкуса, самый лучший гол — это тот, который приводит к победе. Гол Шомуродова к этому не привел», — приводит ТАСС слова Семина.

Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов занял второе место в голосовании за звание автора лучшего гола ЧМ-2026. Он отличился в матче со сборной ДР Конго (1:3). Третье место занял Вильсон Изидор из Гаити, забивший в матче против сборной Марокко (2:4).