Кукурелья сделал тату с лицом главного тренера сборной Испании де ла Фуэнте после победы на ЧМ-2026

Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья сделал тату на левой руке с лицом главного тренера испанской национальной команды Луиса де ла Фуэнте.

Футболист обещал сделать это в случае победы на ЧМ-2026. Сборная Испании в финале чемпионата мира победила Аргентину (1:0 доп. вр.) и во второй раз в истории завоевала титул.

Кукурелья опубликовал у себя в соцсетях фото и видео процесса нанесения тату с лицом де ла Фуэнте.

Тату с лицом Луиса де ла Фуэнте на руке Марка Кукурельи. Фото соцсети

На ЧМ-2026 Кукурелья принял участие во всех восьми матчах сборной Испании, сделал три результативные передачи и получил одну желтую карточку.