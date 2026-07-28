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Сегодня, 18:40

Кукурелья сделал тату с лицом главного тренера сборной Испании де ла Фуэнте после победы на ЧМ-2026

Марк Кукурелья и Луис де ла Фуэнте.
Фото Global Look Press

Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья сделал тату на левой руке с лицом главного тренера испанской национальной команды Луиса де ла Фуэнте.

Футболист обещал сделать это в случае победы на ЧМ-2026. Сборная Испании в финале чемпионата мира победила Аргентину (1:0 доп. вр.) и во второй раз в истории завоевала титул.

Кукурелья опубликовал у себя в соцсетях фото и видео процесса нанесения тату с лицом де ла Фуэнте.

Тату с лицом Луиса де ла Фуэнте на руке Марка Кукурельи.
Фото соцсети

На ЧМ-2026 Кукурелья принял участие во всех восьми матчах сборной Испании, сделал три результативные передачи и получил одну желтую карточку.

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