Деку считает Испанию основным фаворитом ЧМ-2026

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о фаворитах ЧМ-2026.

«Испания на данный момент наиболее организованная команда. Испания среди главных претендентов на победу на чемпионате мира. Еще важно учитывать Аргентину, у которой очень хороший тренер. После этих двух основных фаворитов я бы назвал Бразилию, Францию, Португалию и Германию, находящуюся в процессе формирования команды», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Впервые в финальной стадии турнира сыграют 48 сборных. В 2022 году чемпионом мира стала Аргентина.