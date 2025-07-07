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7 июля 2025, 06:45

Деку считает Испанию основным фаворитом ЧМ-2026

Сергей Разин
корреспондент

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о фаворитах ЧМ-2026.

«Испания на данный момент наиболее организованная команда. Испания среди главных претендентов на победу на чемпионате мира. Еще важно учитывать Аргентину, у которой очень хороший тренер. После этих двух основных фаворитов я бы назвал Бразилию, Францию, Португалию и Германию, находящуюся в процессе формирования команды», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Впервые в финальной стадии турнира сыграют 48 сборных. В 2022 году чемпионом мира стала Аргентина.

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Андерсон Луис де Соуза (Деку)
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