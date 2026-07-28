В УЕФА поддержали правила для ускорения игры, которые использовались на ЧМ-2026

Офицеры по судейству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и 55 национальных ассоциаций выступили в поддержку поправки правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на сезон-2026/27.

Речь идет о визуальном 5-секундном обратном отсчете во время вбрасывания аута и лимите времени (10 секунд) на совершение замены.

«Согласование рекомендаций, направленных на более последовательное применение правил игры, со всеми 55 национальными ассоциациями является важной вехой. Это поможет игрокам, клубам, болельщикам и всем заинтересованным сторонам лучше понимать судейские решения», — приводит слова директора УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пресс-служба Союза.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Победителем турнира стала Испания, которая в финале обыграла Аргентину (1:0 д.в.).