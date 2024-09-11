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Почеттино — в сборной США. Будет готовить американцев к домашнему ЧМ за рекордные деньги

Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером сборной США
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Маурисио Почеттино.
Фото AFP
Юргена Клоппа не будет.

52-летний аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил национальную команду США и будет готовить ее к домашнему чемпионату мира по футболу в 2026 году. Об этом объявила местная Федерация футбола.

Ранее Маурисио работал в «Тоттенхэме», «ПСЖ» и «Челси». Со «шпорами» аргентинец добирался до финала Лиги чемпионов, с парижанами выиграл все внутренние французские трофеи. Вместе с «Челси» Почеттино выходил в финал Кубка лиги, но особых успехов не добился и покинул лондонский клуб в мае 2024 года.

 
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Чего хотят в США?

На посту главного тренера Маурисио Почеттино сменил Грегга Берхалтера. 51-летний американский специалист провалил домашний Кубок Америки — сборная США под его руководством даже не вышла из группы. Федерация футбола решила, что готовить команду к домашнему чемпионату мира должен другой человек.

Кроме того, от Почеттино ожидают развития молодежи. «Помимо достижений на поле, Почеттино известен преданностью делу развития молодых талантов. Многие игроки, работавшие под его началом, высоко оценили его способность стимулировать их рост и максимально раскрывать потенциал. Упор на развитие молодежи хорошо согласуется с долгосрочной стратегией Федерации, направленной на создание резерва талантов для национальной команды», — сказано на сайте Федерации футбола США.

Фото Global Look Press

Почеттино и американцы в восторге

Аргентинский тренер уже поделился эмоциями: «Решение присоединиться к сборной США было связано не только с футболом, но еще и с путешествием, в котором находится эта команда и эта страна.

Энергия, страсть и жажда достичь чего-то действительно исторического здесь — вот что меня вдохновило. Я вижу группу игроков, полных таланта и потенциала, и вместе мы построим что-то особенное, чем сможет гордиться вся страна», — заявил Почеттино.

Генеральный директор Федерации футбола Джей Ти Батсон тоже очень доволен: «Его глубокие познания в игре, его приверженность развитию талантов и его неустанное стремление к совершенству — именно то, что нам нужно при подготовке к чемпионату мира 2026 года. Приход Почеттино — часть исторической эпохи».

 
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По данным ESPN, зарплата Маурисио Почеттино составит 6 миллионов долларов в год — аргентинец стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США. Ранее американцы хотели вступить в переговоры с Юргеном Клоппом, но немец сразу же их свернул, подчеркнув, что намерен отдохнуть от работы после ухода из «Ливерпуля».

Дебютный матч для Почеттино состоится 13 октября — американцы встретятся с Панамой в товарищеской игре.

Маурисио Почеттино
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