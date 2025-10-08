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8 октября 2025, 03:12

Роналду — об участии в ЧМ-2026: «Моя философия — жить день за днем. Никаких долгосрочных планов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду на церемонии Portugal Football Globes 2025 рассказал, что не стоит долгосрочных планов и пока не знает, сыграет ли на чемпионате мира-2026.

«Я благодарен всем своим товарищам по команде за все, чему я научился у них, и даже у молодого поколения. Наша цель — выиграть следующие два матча и попасть на чемпионат мира. Что будет на чемпионате мира, посмотрим... Я хочу играть еще несколько лет, не так много... Честно говоря, я все еще добиваюсь успеха, помогая своему клубу и сборной. Почему бы не продолжать? Уверен, что, когда уйду на пенсию, я буду удовлетворен, ведь я отдал всего себя.

Главное — наслаждаться каждым моментом. Я знаю, что мне осталось играть недолго, но я хочу использовать это сполна. Моя философия — жить день за днем. Никаких долгосрочных планов. Я наслаждаюсь каждым днем и каждой тренировкой», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Роналду в соцсети X.

40-летний португалец с 2003 года выступает за сборную Португалии. В 223 матчах он забил 141 гол и сделал 45 голевых передач.

Криштиану Роналду с&nbsp;наградой &laquo;Globe Prestige&raquo;.Роналду получил награду на Portugal Football Globes 2025
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Криштиану Роналду
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Чемпионат мира по футболу 2026

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