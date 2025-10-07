Франция — Азербайджан: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Франции и Азербайджана сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 10 октября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

10 октября 2025, 21:45. Парк де Пренс (Париж)

Матч Франции — Азербайджан в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Франции — Азербайджан можно в матч-центре сайта «СЭ».

Франции и Азербайджан в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе D с Исландией и Украиной. Французы набрали 6 очков в двух матчах и идут первыми в группе, азербайджанцы в рамках отбора провели два матча и занимают четвертое место с 1 очком.