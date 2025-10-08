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8 октября 2025, 10:00

Чемпионат мира-2026: где смотреть трансляции отборочного турнира в Африке

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Африке возобновится 8 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

В октябре возобновляется отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Африке. В квалификации участвуют 54 команды из Африки — девять групп по шесть команд. По итогам группового этапа команды, занявшие первые места в группах, напрямую выйдут в финальный турнир.

Матчи отборочного турнира в Африке в прямом эфире будет показывать онлайн-платформа «Okko».

Девять команд, занявших второе место в своей группе, выйдут в стадию плей-офф КАФ, где определятся четыре лучшие сборные, которые сыграют в межконтинентальных стыковых матчах.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.

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