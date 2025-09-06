Дубль 39-летнего Джеко помог Боснии разгромить Сан-Марино

Сборная Боснии на выезде разгромила Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 6:0.

Дубль у боснийцев оформил 39-летний Эдин Джеко. Еще по голу забили Беньямин Тахирович, Самед Баждар, Керим Алайбегович и Нихад Муякич.

Хозяева играли в меньшинстве большую часть матча — на 16-й минуте красную карточку получил Алессандро Голинуччи.

Босния (12 очков) одержала четвертую победу в четырех матчах и лидирует в группе H. Сан-Марино (0) идет последним после пяти поражений.