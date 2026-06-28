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Сегодня, 07:38

Аргентина и Португалия могут сыграть между собой только в финале или матче за третье место на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборные Аргентины и Португалии могут встретиться друг с другом на ЧМ-2026 только в финале или матче за третье место.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J и в 1/16 финала турнира сыграет против Кабо-Верде.

Португалия могла попасть в часть сетки с Аргентиной, если бы выиграла группу K, но португальцы с 5 очками заняли второе место, уступив лидерство Колумбии. В первом матче плей-офф Португалия встретится с Хорватией.

Таким образом, Аргентина Лионеля Месси и Португалия Криштиану Роналду могут сыграть между собой только в финале или матче за третье место, если синхронно проиграют свои матчи в полуфинале.

В&nbsp;плей-офф ЧМ-2026 выходят первые и&nbsp;вторые места 12 групп, а&nbsp;также 8 лучших сборных из&nbsp;числа занявших третьи места.Сетка плей-офф ЧМ-2026: как она выглядит прямо сейчас (итоговая версия)

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