Аргентина и Португалия могут сыграть между собой только в финале или матче за третье место на ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Португалии могут встретиться друг с другом на ЧМ-2026 только в финале или матче за третье место.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J и в 1/16 финала турнира сыграет против Кабо-Верде.

Португалия могла попасть в часть сетки с Аргентиной, если бы выиграла группу K, но португальцы с 5 очками заняли второе место, уступив лидерство Колумбии. В первом матче плей-офф Португалия встретится с Хорватией.

Таким образом, Аргентина Лионеля Месси и Португалия Криштиану Роналду могут сыграть между собой только в финале или матче за третье место, если синхронно проиграют свои матчи в полуфинале.