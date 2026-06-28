Сборная ДР Конго победила Узбекистан в матче чемпионата мира-2026 и вышла в плей-офф

Сборная ДР Конго победила Узбекистан в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов. На 68-й минуте форвард команды ДР Конго Йоан Висса реализовал пенальти и забил ответный гол. На 78-й минуте нападающий Фистон Майеле вывел африканскую сборную вперед. На 90+1-й минуте Висса оформил дубль и установил окончательный счет.

Сборная ДР Конго (четыре очка) заняла третье место в таблице группы K и сыграет в 1/16 финала с Англией. Узбекистан (ноль очков) финишировал на последнем месте и покинул турнир.