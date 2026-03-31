Конгрессменам США предложили создать специальный визовый режим для болельщиков из России на ЧМ-2026

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала «СЭ» о предложении конгрессменам США по созданию специального визового режима для болельщиков из России, планирующих поездку на ЧМ-2026.

«Говорила конгрессменам США о специальном визовом режиме или даже Fan ID для болельщиков из России, которые поедут на чемпионат мира-2026. Эту информацию озвучат где-то в правительстве, может, дойдет и до президента. Получить визу россиянам сейчас очень сложно, болельщикам тяжело будет оказаться там. Предложила коллегам подумать об этом, нам было бы это приятно — момент сближения», — сказала Журова «СЭ».

Журова входила в думскую делегацию, которая отправилась в США на встречу с членами конгресса США и делегацией американского правительства. Мероприятия проходили в вашингтонском Институте мира (USIP).

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.