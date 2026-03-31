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31 марта, 22:43

Бастони оставил сборную Италии в меньшинстве в стыковом матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины

Алина Савинова

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони получил прямую красную карточку в стыковом матче за выход в финальную стадию чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.

На 41-й минуте 26-летний футболист в подкате сбил Амара Мемича, который, получив мяч от партнеров по команде, попытался выбежать к воротам итальянцев.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. Победитель матча между сборными Италии и Боснии и Герцеговины попадет в группу В, где сыграет с Канадой, Катаром и Швейцарией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы.
31 марта, 21:45. Билино Поле (Зеница)
Босния и Герцеговина
1:1
Италия

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