Бастони оставил сборную Италии в меньшинстве в стыковом матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони получил прямую красную карточку в стыковом матче за выход в финальную стадию чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.

На 41-й минуте 26-летний футболист в подкате сбил Амара Мемича, который, получив мяч от партнеров по команде, попытался выбежать к воротам итальянцев.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. Победитель матча между сборными Италии и Боснии и Герцеговины попадет в группу В, где сыграет с Канадой, Катаром и Швейцарией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы.

31 марта, 21:45. Билино Поле (Зеница)

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