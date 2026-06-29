Франция — Швеция: дата и время начала матча ЧМ по футболу
Франция и Швеция сыграют в матче 1/16 финала ЧМ
Сборные Франции и Швеции сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.
Дата и время начала матча Франция — Швеция
Матч Франция — Швеция пройдет в ночь на среду, 1 июля. Игру примет стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.
Где смотреть трансляцию матча Франция — Швеция
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Швеция можно также в матч-центре на нашем сайте.
Франция вышла в плей-офф с первого места в группе I. Швеция заняла третье место в группе F и продолжила выступление на турнире через рейтинг лучших третьих команд.
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