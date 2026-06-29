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Сегодня, 22:23

Канчельскис назвал закономерной победу Бразилии над Японией: «Хотели удержать счет, но так не бывает»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о победе сборной Бразилии над Японией (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Закономерная победа. В первом тайме японцы еще хоть как-то играли, а во втором хотели чисто счет удерживать. Но так не бывает, все время обороняться сложно. Бразильцы начали правильно действовать во второй половине матча, упростив игру», — сказал Канчельскис «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2026 бразильцы сыграют с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.

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