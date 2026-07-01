Франция — Швеция: Мбаппе оформил дубль в матче ЧМ-2026

Сборная Франции довела счет до крупного в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции.

На 74-й минуте Килиан Мбаппе с передачи Майкла Олисе сделал счет 3:0. 27-летний француз оформил дубль.

У Мбаппе теперь 18 голов на чемпионате мира за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 19.

Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Швеция можно матч-центре сайта «СЭ».