Олисе вышел на первое место по голевым передачам на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе вышел на первое место в списке лучших ассистентов чемпионата мира-2026.

На 53-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции он сделал голевую передачу на Брэдли Барколя, а на 74-й — ассистировал Килиану Мбаппе. У 24-летнего Олисе теперь пять ассистов на турнире. По этому показателю он обошел бразильца Бруну Гимарайнса.

По три голевые передачи на ЧМ-2026 у шведа Александера Исака, норвежца Мартина Одегора и немца Флориана Виртца.