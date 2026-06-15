Клопп извинился перед Нагельсманном за слова о составе Германии: «Мне исполнится 59 лет, а я все еще идиот»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принес извинения тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну за свои высказывания о составе национальной команды на чемпионате мира-2026.

Ранее Клопп и экс-форвард «Баварии» Томас Мюллер, работающие на турнире в качестве экспертов, заявили, что Джамалу Мусиале стоит начать матч с Кюрасао (7:1) на скамейке запасных, а в стартовый состав следует включить Дениза Ундава. Кроме того, Клопп отметил, что, «к счастью, состав по-прежнему выбирает Нагельсманн».

После победы сборной Германии Клопп лично обратился к Нагельсманну в эфире телевидения.

«Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Мы тоже неформально являемся частью команды и полностью на вашей стороне. Я уже нашел слово года — «по-прежнему». Мне хотелось ударить себя по лицу за это, но было уже поздно, я находился в прямом эфире. Это просто сорвалось с языка и совершенно ничего не значит. Я понял одну вещь: послезавтра мне исполнится 59 лет, а я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Ничего из сказанного не было направлено на то, чтобы помешать вашей работе», — заявил Клопп.

Незадолго до этого Нагельсманн спокойно отреагировал на критику со стороны экспертов, отметив, что Клопп и Мюллер добились больших успехов в футболе и имеют право высказывать свое мнение.

После извинений главный тренер сборной Германии с улыбкой принял слова Клоппа и обменялся с ним и Мюллером рукопожатием.

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