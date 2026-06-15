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15 июня, 09:28

Тренер сборной Швеции Поттер — о победе над Тунисом на ЧМ-2026: «Хорошее начало, не более того»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер подвел итоги матча против Туниса (5:1) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Я очень доволен игроками, потому что они вложили очень много сил в нашу работу за последние почти три недели вместе. Они делали шаг за шагом, так что вся заслуга принадлежит им. Как тренер, иногда ты чувствуешь, что команда прогрессирует, но в конечном счете знаешь, что тебе также нужно побеждать, чтобы убедить и придать уверенность и веру игрокам, и, надеюсь, мы сделали шаг в этом направлении.

Мы не были идеальны, но мы знали, что так будет. В начале игры мы хорошо контролировали игру, заслуженно вышли вперед. Я был немного разочарован голом, который мы пропустили, но такое случается в футболе, особенно на чемпионате мира. Похвала игрокам за то, что они сохраняли спокойствие. Во втором тайме наша игра была более зрелой.

Нам просто нужно сосредоточиться на том, чтобы попытаться выиграть следующую игру. Это хорошее начало для нас, не более того. Мы знаем, что в следующем матче нас ждет другой соперник — Нидерланды, это может быть фантастический вечер и фантастическая игра, так что мы с нетерпением ждем этого», — сказал Поттер в послематчевом интервью.

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Сборная Швеции с 3 очками занимает первое место в таблице группы F. Тунис с 0 очков идет на последнем, четвертом месте.

Во 2-м туре Швеция 20 июня сыграет с Нидерландами. Тунис 21 июня встретится с Кюрасао.

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