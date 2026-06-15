В Египте верят в положительный исход матча против Бельгии: «Можем одержать неожиданную победу или сыграть вничью»

Египетский журналист издания Kingfut.com Ахмед Эль-Рамади в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Бельгия — Египет на чемпионате мира-2026.



«Думаю, это будет тяжелый матч. Последним для нас соперником, который агрессивно отбирает мяч, была сборная Бразилии. Тогда мы никак не могли справиться с этим давлением. В игре против Бельгии я беспокоюсь за нас. Но я по-прежнему настроен оптимистично и верю, что мы мы можем одержать неожиданную победу или сыграть вничью, что более реально», — сказал Эль-Рамади «СЭ».



Матч группы G пройдет 15 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа G.

15 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

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