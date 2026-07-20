Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу-2026.

Форвард забил 10 голов в 8 матчах на турнире. Второе место в списке бомбардиров занял аргентинец Лионель Месси, у которого 8 мячей. Третью строчку разделили норвежец Эрлинг Холанн и англичанин Джуд Беллингем, забившие по 7 голов.

Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — он забил 22 гола в 22 матчах на мировых первенствах.

Сборная Франции на ЧМ-2026 заняла четвертое место. В полуфинале французы уступили Испании (0:2), а в игре за третье место — Англии (4:6). Чемпионами мира стали испанцы, которые победили в финале Аргентину (1:0 доп. вр.).