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Сегодня, 01:13

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу-2026.

Форвард забил 10 голов в 8 матчах на турнире. Второе место в списке бомбардиров занял аргентинец Лионель Месси, у которого 8 мячей. Третью строчку разделили норвежец Эрлинг Холанн и англичанин Джуд Беллингем, забившие по 7 голов.

Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — он забил 22 гола в 22 матчах на мировых первенствах.

Сборная Франции на ЧМ-2026 заняла четвертое место. В полуфинале французы уступили Испании (0:2), а в игре за третье место — Англии (4:6). Чемпионами мира стали испанцы, которые победили в финале Аргентину (1:0 доп. вр.).

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