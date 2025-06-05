Сборные Ирака и Южной Кореи встретятся в отборе чемпионата мира

Сборные Ирака и Южной Кореи встречаются в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата мира в четверг, 5 июня. Игра на Международном стадионе Басры начнется в 21.15 по московскому времени.

Ход и результат игры Ирак — Южная Корея можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч показывают телеканал «Старт» и сайт tvstart.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B.

05 июня 2025, 21:15. ()

Ирак и Корея выступают в группе В, предыдущая встреча команд завершилась победой корейцев со счетом 3:2. Корея возглавляет турнирную таблицу группы с 16 очками, Ирак располагается на третьей строчке с 12 очками.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.