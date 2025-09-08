Сборные Израиля и Италии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Израиля и Италии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира. Игра состоится на нейтральном поле в Дебрецене (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры Израиль — Италия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

08 сентября 2025, 21:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Израиль набрал 9 очков в 4 матчах отборочного турнира, Италия — 6 очков в 3 матчах. Предыдущая встреча сборных состоялась в октябре 2024 года и завершилась победой итальянцев со счетом 4:1.