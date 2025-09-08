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8 сентября 2025, 21:15

Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера

Cемь матчей отбора чемпионата мира пройдут 8 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Семь матчей европейского отборочного цикла чемпионата мира-2026 состоятся в понедельник, 8 сентября. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр.

Расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира 8 сентября (московское время)

21.45. Косово — Швеция

21.45. Швейцария — Словения

21.45. Белоруссия — Шотландия

21.45. Гибралтар — Фарерские острова

21.45. Греция — Дания

21.45. Израиль — Италия

21.45. Хорватия — Черногория

Матчи отбора чемпионата мира показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Следить за основными событиями и результатами игр можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

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