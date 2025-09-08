Отбор ЧМ-2026: трансляция матчей игрового вечера
Cемь матчей отбора чемпионата мира пройдут 8 сентября
Семь матчей европейского отборочного цикла чемпионата мира-2026 состоятся в понедельник, 8 сентября. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр.
Расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира 8 сентября (московское время)
21.45. Косово — Швеция
21.45. Швейцария — Словения
21.45. Белоруссия — Шотландия
21.45. Гибралтар — Фарерские острова
21.45. Греция — Дания
21.45. Израиль — Италия
21.45. Хорватия — Черногория
Матчи отбора чемпионата мира показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
Следить за основными событиями и результатами игр можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
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