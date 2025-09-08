Белоруссия — Шотландия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Белоруссия и Шотландия встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Белоруссии и Шотландии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира. Игра состоится на нейтральном поле в Залаэгерсеге (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатом игры Белоруссия — Шотландия можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
Сборные выступают в группе С европейской квалификации ЧМ. В пятницу, 5 сентября, Белоруссия проиграла Греции со счетом 1:5, а Шотландия сыграла вничью с Данией (0:0).
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