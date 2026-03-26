Дания и Северная Македония сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) начнется в 22.45 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события игры Дания — Северная Македония в матч-центре сайта «СЭ».

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26 марта, 22:45. Паркен (Копенгаген)

Матч Дания — Северная Македония в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

В отборочном турнире Дания набрала 11 очков и заняла второе место в группе С. Северная Македония с 13 очками финишировала на 3-м месте в группе J.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».