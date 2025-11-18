Источник: РФС хочет провести турнир для сборных, не отобравшихся на чемпионат мира-2026

Российский футбольный союз (РФС) разрабатывает идею проведения турнира с участием сборных, которые не вышли на чемпионат мира 2026 года, сообщает 365scores.

По информации источника, РФС таким образом рассчитывает добиться отмены санкций со стороны ФИФА. Планируется, что этот турнир будет проходить параллельно с чемпионатом мира-2026, который состоится на территории трех стран: США, Канады и Мексики.

В число участников могут войти национальные команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.