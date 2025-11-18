Футбол
Сегодня, 21:10

Источник: РФС хочет провести турнир для сборных, не отобравшихся на чемпионат мира-2026

Алина Савинова

Российский футбольный союз (РФС) разрабатывает идею проведения турнира с участием сборных, которые не вышли на чемпионат мира 2026 года, сообщает 365scores.

По информации источника, РФС таким образом рассчитывает добиться отмены санкций со стороны ФИФА. Планируется, что этот турнир будет проходить параллельно с чемпионатом мира-2026, который состоится на территории трех стран: США, Канады и Мексики.

В число участников могут войти национальные команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

  • 36

    Тех,кто будет вылетать из Пути ФИФА нужно переводить в Путь Регионов,к нам.

    18.11.2025

  • Бен Ричардс

    Без Гренады, Кубы, Сан-Марино, Венгрии и Брунея это ненастоящий чемпионат лузеров. Деньги на ветер.

    18.11.2025

  • КирпичИнвест

    РФС больше заняться нечем? Всё остальное у нас в порядке? Тогда уж сразу продвигайте идею проведения межгалактического турнира. Тем более, что теоретически эта тема уже проработана. Нужно только скопировать текст у Ильфа и Петрова и заменить "шахматы" на "футбол":grin:

    18.11.2025

  • 555 555

    Если есть лишние деньги,может лучше потратить на развитие спорта в стране,науку,медицину,образование и так далее... Зачем эти дешёвые понты.

    18.11.2025

  • КирпичИнвест

    Чтбы прорабатывать подобные идеи альтернативных турниров, надо сначала получить одобрение ФИФА, а его хрен дадут, поскольку этот турнир сразу перетянет часть зрительской аудитории. В первую очередь китайской. А аудитория - это деньги, которые потеряют и рекламщики, и ФИФА, и пиндосы. --- Дебилы, ^ля!

    18.11.2025

  • 555 555

    Маразм крепчает.

    18.11.2025

  • КирпичИнвест

    РФСовские чинуши точно какую-то дурь курят. Поэтому и ряхи такие откормленные, что после неё на хавчик пробивает.

    18.11.2025

  • 36

    Тут-то и будет дерби: Демократическая Республика Конго vs Либерально-Демократическая Республика Конго

    18.11.2025

  • андрей андреев

    этому точно не бывать. ФИФА не допустит

    18.11.2025

  • Иванова Кира

    А не замахнуться ли нам на Кубок Формулы 1?)) Две трассы есть в Сочи и в Питере)) Звучит, Кубок памяти Романа Старовойта — российского государственного и политического деятеля. Министр транспорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года, губернатор Курской области (с 16 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года, врио с 11 октября 2018 года по 16 сентября 2019 года)...

    18.11.2025

  • 36

    Тогда нужно уже начинать отборочные игры. А назвать нужно так-ЧМ 26.Серия В

    18.11.2025

  • Иванова Кира

    Ну а чо норм, разница во времени 10 часов. Вечером смотрим Россия-Вьетнам, ночью условные Аргентина-Ямайка. Потом Суперфиналиссимо, победитель ЧМ и победитель Чемпионата остального мира)) Шакира споёт с Шаманом, Ви а зе чемпионс перед матчем, а после матча Лещенко, День победы)):dancer: Гуляй рванина!:wine_glass::wine_glass::wine_glass: Супер фануйди сделаем с бесплатным пивом.)

    18.11.2025

  • Иванова Кира

    И деньги найдутся, была бы политическая воля)):joy::rofl: Интересно за чей счёт банкет будет??) Как на Интервидение?)) Поразим весь мир размахом и русским гостеприимством)

    18.11.2025

  • Millwall82

    ну так на такой турнир даже Китай (в футболе) привезет 2-3 состав. Как и 160 см вьеты и брунейцы. Остальным столько не заплатят.

    18.11.2025

  • dmitrykhazin

    Ждём Италию!

    18.11.2025

  • No Name 4

    кто хочет раскола - получит раскол! довыпендриваются до того, что забанят на веки вечные! биатлонисты уже засунули языки в жопу и молчат про свой всемирный клубный Кубок Кубков...

    18.11.2025

