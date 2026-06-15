Сборные Испании и Кабо-Верде сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Встреча группы H пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа H.

15 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Кабо-Верде можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.40 мск.

Испания и Кабо-Верде начнут выступление на чемпионате мира с очной встречи. Помимо этих команд, в группе H сыграют сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Во 2-м туре испанцы встретятся с Саудовской Аравией, а команда Кабо-Верде сыграет с Уругваем.

Для сборной Кабо-Верде этот матч станет первым в истории чемпионатов мира. Испания ранее один раз выигрывала турнир — в 2010 году в ЮАР.

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