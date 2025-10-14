Латвия — Англия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Латвии и Англии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Латвии и Англии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на арене «Даугавас» в Риге, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Латвия — Англия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 мск.

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась победой Англии со счетом 3:0. Латвия набрала пять очков в шести матчах квалификации, Англия — 15 очков в пяти матчах.