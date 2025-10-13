Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира

Сборная Кабо-Верде дома обыграла Эсватини в африканской квалификации чемпионата мира-2026 со счетом 3:0.

Национальная команда набрала 23 очка в групповом турнире и обеспечила себе участие в финальной стадии турнира — впервые в истории страны.

Сборная Кабо-Верде опередила Камерун (19), который занял второе место и чье участие на ЧМ определится по итогам рейтинга вторых команд. Далее расположились Ливия (16), Ангола (12), Маврикий (6) и Эсватини (3).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.