Ирландия — Армения: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборные Ирландии и Армении встретятся в отборе чемпионата мира
Сборные Ирландии и Армении встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на арене «Авива» в Дублине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Ирландия — Армения можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 мск.
Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась победой Армении со счетом 2:1. В трех матчах квалификации ирландцы набрали одно очко, а армяне — три.
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