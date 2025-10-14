Андорра — Сербия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборные Андорры и Сербии встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Андорры и Сербии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на арене «Эстади де ла ФАФ» в Энкаме, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Андорра — Сербия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 мск.
Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась победой сербов со счетом 3:0. Сербия набрала семь очков в пяти матчах квалификации, Андорра — одно очко в шести матчах.
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