Андорра — Сербия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Андорры и Сербии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Андорры и Сербии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 14 октября. Игра пройдет на арене «Эстади де ла ФАФ» в Энкаме, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Андорра — Сербия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

14 октября 2025, 21:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 мск.

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 завершилась победой сербов со счетом 3:0. Сербия набрала семь очков в пяти матчах квалификации, Андорра — одно очко в шести матчах.