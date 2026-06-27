Сборные ДР Конго и Узбекистана сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 28 июня. Встреча группы K пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 2.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Трансляцию матча ДР Конго — Узбекистан покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Онлайн-видеотрансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за событиями встречи ДР Конго — Узбекистан можно в матч-центре «СЭ».

ДР Конго стартовала на чемпионате мира с ничьей против Португалии со счетом 1:1, а во 2-м туре уступила Колумбии — 0:1. Узбекистан в 1-м туре проиграл Колумбии — 1:3, после чего потерпел поражение от Португалии — 0:5. Команды выступают в группе K, где также играют сборные Колумбии и Португалии.

Чемпионат мира-2026 принимают три страны: США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде