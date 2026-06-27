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Сегодня, 12:07

Колыванов — о Кабо-Верде: «Каждый матч игроки выходят как на последний бой»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выходе Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира-2026.

«Ребята бьются. Организованные, неуступчивые и хорошо играют в обороне. Им очень сложно забить. Звезд там нет, но команда проявила морально-волевые качества. Каждый матч игроки выходят как на последний бой. Вот так бывает в футболе. Неожиданно для всех Кабо-Верде выходит в плей-офф, можно страну с этим поздравить», — сказал Колыванов «СЭ».

Сборная Кабо-Верде по результатам матча с Саудовской Аравией (0:0) заняла второе место в таблице группы H ЧМ-2026 и вышла в плей-офф турнира.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет со сборной Аргентины.

Давид Петросян

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