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Ташуев — о сборной Германии на ЧМ-2026: «Даже не похожи на немцев. Просто скверная копия»

Юрий Голышак
Обозреватель

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» оценил выступление сборной Германии на ЧМ-2026.

Немцы в группе E разгромили Кюрасао (7:1), обыграли Кот-д'Ивуар (2:1) и уступили Эквадору (1:2). С 6 очками Германия с первого места вышла в плей-офф турнира.

— Последнее ваше большое удивление на этом чемпионате?

— Проигрыш немцев Эквадору. Но я бы не сказал, что это такая уж сенсация. Сборная Германии переживает новый эпохальный виток. Тех футболистов, которые добивались настоящих успехов, уже нет. Команда, что называется, не сбитая. Какая-то субтильная. Все зациклено на владении мячом в центре поля, разыгрывают в одно-два касания. Ни индивидуальностей, ни агрессии. Даже не похожи на немцев, просто скверная копия. А-ля «Барселона».

— Какими должны быть настоящие немцы в футболе?

— Еще недавно, когда Германия считалась очень серьезной командой, в составе были яркие индивидуальности со скоростью. Врывались! В штрафной разыгрывали, выглядели агрессивно. Высочайший уровень интенсивности. Нынешние немцы мне не понравились. Удивляет сама игра, а не поражение от Эквадора.

— Чувствуете у этих немцев запас прочности?

— Немцы и в Африке немцы. Будут биться до конца, это природное. Их точно не стоит сбрасывать со счетов. Способны вырывать победы, когда игра не идет.

— Замечательный футболист и человек Александр Гришин раскритиковал Нагельсманна — плохо работал в «Баварии», сейчас плохо работает в сборной. Согласны?

— Мне казалось, в «Баварии» он начал неплохо. Привнес интенсивность в игру, именно это отличало его команду. Чтоб в сборной все сложилось удачно, должны быть не просто звезды. Людей надо подбирать по стилистике. Вот бывает — раз, и совпало! Как пример — «Севилья» времен Эмери, трижды выигравшая Лигу Европы. Такие футболисты, что чувствовалось — получают удовольствие. Вот у меня нет ощущения, что сборная Германии сейчас наслаждается игрой. Но я бы Нагельсманна не ругал.

— Тогда не будем.

— Я, например, могу поставить команде хороший футбол — но нужны исполнители, никуда не денешься. Отталкиваясь от себя, понимаю: вот ты поднял планку, дал результат. Потом группа футболистов ушла, новое поколение не вытягивает. Ты-то как тренер делаешь все то же самое, а народ гудит: «О, не то, плохо стал работать...» А это неправда! Поколение у Германии сейчас такое, другого нет. А Нагельсманн вроде и молодой парень — но уже с приличным опытом. Прошел серьезные турниры, выиграл чемпионат Германии. Еще рано ставить диагнозы — хороший или плохой. Хотя в чем-то проседает профессионально.

— В чем?

— Мне не понравилось его высказывание после Эквадора: «Наша ошибка — резко понеслись вперед, слишком хотели в каждой атаке забивать гол. Надо было играть спокойнее...»

— Что не так?

— Я своим футболистам всегда говорю — в каждой атаке, если есть возможность, старайтесь забить гол! Для того и атакуем! Мы должны получать удовольствие. Если снижаем темп — это передышка сопернику. Вот Германия Эквадору давала эти передышки постоянно. Катали мяч. Это мне не понравилось. А эквадорцы вылетали в быстрые атаки — у них есть кому хорошо бежать. Это серьезная команда! — сказал Ташуев «СЭ».

В 1/16 финала Германия сыграет с Парагваем. Матч пройдет 29 июня. Начало — в 23.30 по московскому времени.

Андрей Аршавин и&nbsp;Сергей Ташуев.«Аршавин после моей подготовки стал лучшим игроком Казахстана». Голышак поговорил с Ташуевым

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