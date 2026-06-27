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Сегодня, 12:05

Ташуев назвал сборную Марокко лучшей командой по игре на ЧМ-2026

Юрий Голышак
Обозреватель

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» рассказал, почему считает сборную Марокко лучшей по игре на ЧМ-2026.

В группе C марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1) и одержали победы над Шотландией (1:0) и Гаити (4:2). С 7 очками африканская сборная со второго места вышла в плей-офф.

— Вы своим тренерским взглядом видите то, чего не вижу я. Самые любопытные тактические находки этого чемпионата?

— Тут и провидцем не надо быть — лучшая команда по игре для меня Марокко.

— Ого.

— В первом же матче увидел структуру, которую сам проповедую. Без вингеров, треугольники выстроены в центре поля, очень быстрая игра. Сочетание паса с индивидуальными действиями. Если есть пространство — сразу туда вылетают. Где надо — играют через контроль мяча, меняя вертикальные зоны. Так называемые четыре зоны в центре поля, чтоб атаковать. Сборная Марокко — это, пожалуй, самое большое удивление для меня. В этой сборной все на месте. Не то что откровение для меня, но модель очень нравится. Это прямо мое!

— Прекрасно вас понимаю.

— Это как музыка. Вот, бывает, западет в душу мелодия — и точно так же происходит с футбольным стилем...— сказал Ташуев «СЭ».

В 1/16 финала Марокко сыграет с Нидерландами. Матч пройдет 30 июня. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Андрей Аршавин и&nbsp;Сергей Ташуев.«Аршавин после моей подготовки стал лучшим игроком Казахстана». Голышак поговорил с Ташуевым

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