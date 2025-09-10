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10 сентября 2025, 20:10

Холанн извинился перед голкипером Аврамом после пента-трика в ворота сборной Молдавии

Алина Савинова

Голкипер сборной Молдавии Кристиан Аврам рассказал о диалоге с форвардом национальной команды Норвегии Эрлином Холанном после матча отборочного турнира чемпионата мира-2026.

В этой игре норвежцы одержали победу со счетом 11:1, а Холанн оформил пента-трик.

«У меня был разговор с Эрлином. Он сказал: «Я не виноват». Он стремился продолжать забивать для улучшения разности мячей. Я его понимаю. Это часть игры. Он хотел продолжать бороться», — приводит TV2 слова Аврама.

Вратарь также ответил, что он чувствует после такого разгромного поражения.

«Что тут сказать? Я не умру. Нужно оставаться сильным. Через несколько дней у меня следующий матч. Но 11 голов — это много», — добавил он.

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет турнирную таблицу группы I. Команда Молдавии не набрала ни одного балла за пять матчей и занимает последнюю позицию.

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