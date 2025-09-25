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25 сентября 2025, 20:59

Госдеп США приложит все усилия, чтобы сборную Израиля не отстранили от ЧМ-2026

Сергей Ярошенко
Сборная Израиля по футболу.
Фото Reuters

В Госдепартаменте США прокомментировали потенциальное отстранение сборной Израиля по футболу от участия в чемпионате мира 2026 года.

«Мы приложим все усилия, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира», — приводит слова представителя Госдепартамента ТАСС со ссылкой на The Athletic.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить израильские команды и сборные от международных турниров на следующей неделе.

Сборная Израиля выступает в группе I европейского отборочного турнира ЧМ-2026. Команда занимает третье место в таблице с 9 очками в 5 матчах. На первой строчке идет Норвегия с 15 очками в 5 играх, на второй — Италия с 9 очками в 4 встречах.

Источник: ТАСС
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